Wir packen die brandneue Sim-Lab XB1 Handbremse aus

Nach Monaten des bangen Wartens ist es endlich da. Vor etwas mehr als einer Stunde lieferte UPS die neu veröffentlichte Handbremse des niederländischen Sim-Racing-Herstellers Sim-Lab aus, und ich persönlich habe mich schon eine Weile nach dieser gesehnt, wenn man bedenkt, wie phänomenal gut wir hier bei Gamereactor die Aluminium-Cockpits von Sim-Lab< /a> finden (wir verwenden ihr Flaggschiff, das X1-Pro, täglich).

Die Handbremse ist natürlich in erster Linie für Rallyes und Driften gedacht und verfügt über einen speziell entwickelten hydraulischen Dämpfer, der in zwei Stufen arbeitet. Unten seht ihr einen Fotobeweis dafür, wann ich es ausgepackt habe. Im Laufe des Tages wird es auf unserem Full-Motion-Rig montiert und in Dirt Rally 2.0 auf die Probe gestellt. Meine Rezension wird in etwa einer Woche eintreffen.

Aus der offiziellen Pressemitteilung:

"Ein proprietäres und patentiertes Wägezellendesign verleiht dieser Handbremse ein noch nie dagewesenes Maß an Präzision. Im Gegensatz zur Messung des Weges misst diese Wägezelle genau, wie viel Kraft aufgebracht wird. Auf diese Weise können Sie Ihr Muskelgedächtnis viel besser nutzen und sicherstellen, dass Kurve für Kurve genau die richtige Menge an Handbremse angezogen werden kann.

Erlebe ein neues Maß an Präzision mit dem zweistufigen Dämpfergefühl der Sim-Lab XB-1 Wägezellen-Handbremse. Diese Funktion ermöglicht ein realistischeres Gefühl der Handbremse, die typischerweise in Rallye- und Drift-Autos zu finden ist. Der Anfangsweg des Bremshebels simuliert die Druckbeaufschlagung der Bremsanlage wie bei einer realen Rennwagenbremsanlage. Natürlich ist es möglich, diese Funktion zu entfernen und den Bremsstapel mit einem einzigen Elastomer auszustatten, was zu einer direkten Anwendung führt. Als Sim-Lab-Produkt wurde die Handbremse mit einem Bekenntnis zu Innovation und Exzellenz entwickelt, um sicherzustellen, dass Rennfahrer nur die beste Sim-Racing-Ausrüstung erhalten. Diese Handbremse ist auf höchstem Niveau entwickelt und bietet das ultimative Motorsporterlebnis bei Ihnen zu Hause."