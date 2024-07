Wir nennen unsere Top-Spiele des Jahres 2024 (bisher) in der neuesten Folge von The Gamereactor Show

HQ

Wir beenden die Woche mit der neuesten Folge von The Gamereactor Show. Jetzt, da wir im Juli sind und die Hälfte des Kalenderjahres hinter uns liegt, haben wir uns entschlossen, über unsere Lieblings-/die besten Spiele des Jahres 2024 zu sprechen... bisher.

Wie wir es kürzlich in einem speziellen Artikel getan haben, den Sie hier lesen können, haben sich Ben und Alex dieses Mal zusammengetan, um ihre drei persönlichen Top-Picks zu diesem Thema zu besprechen und gleichzeitig einige lobende Erwähnungen zu besprechen, die es nicht in die engere Auswahl geschafft haben, und welche Spiele unserer Meinung nach die Liste in der zweiten Jahreshälfte durcheinanderbringen und verändern könnten.

Schauen Sie sich unbedingt Episode 28 der Show unten an, um unsere persönlichen - normalerweise unterschiedlichen, aber gelegentlich ähnlichen - Top-Titel zu hören. Sie können auch Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible und Spreaker besuchen, um sich einzuschalten.

Was war bisher dein Top-Spiel im Jahr 2024?