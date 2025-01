Wir nehmen es mit bösen Fledermäusen in Tails of Iron 2: Whiskers of Winter im heutigen GR Live auf Wir werden kämpfen, um ganz Ratdom in diesem stilistischen Action-Adventure zu beschützen.

HQ Wenn das Schicksal von Ratdom auf dem Spiel steht, werden wir mehr als nur unsere eigene Kraft und unsere Fähigkeiten brauchen, um mit der Gefahr fertig zu werden, die auf uns zukommt. Wir müssen es mit den Elementarkräften der Rattengötter aufnehmen, um uns unseren mächtigen Feinden zu stellen. Wir werden uns in der blutigen und viszeralen Action in Tails of Iron 2: Whiskers of Winter auf dem heutigen GR Live stürzen. Begleiten Sie uns auf eine Stunde Hacken und Schlitzen ab der üblichen Zeit von 16:00 GMT/17:00 Uhr MEZ. Den Stream findet ihr wie immer auf der GR Live Homepage, sowie auf unseren YouTube- und Twitch-Kanälen. Wenn du unsere ausführlichen Gedanken zum Spiel lesen möchtest, schau sie dir hier an.