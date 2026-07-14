Wir machen uns mit D-topia in der heutigen GR Live gemütlich

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In der Zukunft von D-topia müssen wir uns nicht einmal mehr darum kümmern, glücklich zu sein oder was uns zum Lächeln bringt, da alles von einem Algorithmus entschieden wird. Wenn das auch finstere Geheimnisse bergen könnte, spoilern wir nichts, aber vielleicht möchtest du mitkommen, wenn wir heute bei GR Live in D-topia eintauchen.

Im Utopia-Projekt, einer Einrichtung, die menschlichen Komfort maximiert, spielen wir als Residential Facilitator, einen Roboter-Bewohner, der Menschen und Maschinen mit einem Lächeln im Gesicht ihren Tag ermöglicht. Es ist ein sanft getaktetes Abenteuer, komplett mit einigen numerischen Rätseln sowie einer wahlbasierten Erzählung.

Wenn dir das gefällt, schau unbedingt auf die GR Live Homepage, wenn wir um 16:00 BST/17:00 MEST live gehen. Du kannst den Stream auch auf unseren YouTube-, Facebook- und Twitch-Seiten ansehen. In der Zwischenzeit sollten Sie unsere Rezension im Auge behalten, die vor dem heutigen Start veröffentlicht wird.