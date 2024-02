Wir machen uns auf den Weg zu einer legendären Insel in Granblue: Fantasy Relink auf der heutigen GR Live

HQ

Ursprünglich für 2022 geplant, erscheint Granblue Fantasy: Relink heute endlich und bietet uns beeindruckende Grafiken, rasante und fesselnde Kämpfe und eine tiefgründige RPG-Geschichte, in die wir uns hineinbeißen können.

Wenn das nach deinem Ding klingt, kannst du genauso gut bei der ersten Stunde des Spiels um 16:00 Uhr GMT/17:00 Uhr MEZ auf der GR Live-Homepage dabei sein. Wir werden uns nicht in Spoiler vertiefen, wenn ihr also einfach nur sehen wollt, worum es bei der ganzen Aufregung geht, dann schaut euch das Spiel selbst an.