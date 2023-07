Wir machen uns auf den Weg nach Monkey Island in Sea of Thieves auf dem heutigen GR Live

HQ

Letzte Woche wurde die neueste große Erweiterung für Rares Piraten-Abenteuerspiel Sea of Thieves veröffentlicht. Diese Erweiterung, wie auch die vorherige Erweiterung Pirates of the Caribbean, A Pirate's Life, dreht sich um Ron Gilberts Monkey Island-Serie und bringt einen neuen Spielstil in das äußerst beliebte Piratenspiel.

Da du jetzt völlig kostenlos in Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island einsteigen kannst, haben wir uns entschieden, den heutigen Teil von GR Live der Erweiterung zu widmen. Ab der üblichen Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ wird unsere eigene Rebeca die Eröffnungsstunde der Erweiterung auf der GR Live-Homepage moderieren und durchspielen.

