Wir machen uns auf den Weg nach Hawaii in Like a Dragon: Infinite Wealth auf der heutigen GR Live

Morgen ist ein absolut großer Tag für Videospielfans, denn nicht nur Tekken 8 kommt an, sondern auch Like a Dragon: Infinite Wealth. Der neueste Teil der Yakuza-Reihe dreht sich um Ichiban Kasuga und Kazuma Kiryu und lässt die Action nicht nur in einem hawaiianischen Paradies, sondern auch in Japan spielen. Unnötig zu erwähnen, dass es in diesem beeindruckenden RPG eine Menge gibt, auf die man sich freuen kann.

Um einen frühen Blick auf Infinite Wealth zu werfen, bevor es morgen ankommt, könnt ihr unsere eigene Rebeca zur üblichen Zeit um 16:00 Uhr GMT / 17:00 Uhr MEZ auf der GR Live-Homepage besuchen, um eine Stunde lang Like a Dragon Action zu erleben.

Und bevor dieser Stream stattfindet, könnt ihr auch unsere vollständigen Gedanken zum Spiel hier lesen oder euch stattdessen unsere Video-Rezension unten ansehen.