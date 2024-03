Wir machen uns abgefahrene magische Techniken in The Thaumaturge auf GR Live zunutze

HQ

The Thaumaturge ist das neue Rollenspiel von Fool's Theory, dem Studio, das du wahrscheinlich für ihre bevorstehende Arbeit am The Witcher-Remake kennst. Es ist ein ambitioniertes Spiel, das in einer alternativen Geschichtsversion des Warschaus des frühen 20. Jahrhunderts spielt.

Im heutigen GR Live schlüpfen wir in die Rolle eines Thaumaturge, einer Person, die die magische Kunst der Thaumaturgie studiert hat und sie anwendet, um Kreaturen, die als Gruß bekannt sind, zu fangen und zu zähmen sowie die Fehler von Menschen herauszufinden und zu manipulieren.

Wir starten zur üblichen Zeit um 16:00 Uhr GMT/17:00 Uhr MEZ, also seien Sie dabei und in der Zwischenzeit können Sie sich unseren Bericht hier ansehen.