Reebok hat bestritten, die Entfernung seines Logos auf den Trikots der israelischen Fußballmannschaften gefordert zu haben. Am Dienstag berichteten israelische Medien wie die Times of Israel, dass Reebok seinen lokalen Betriebspartner, die MGS Group, angewiesen habe, sein Logo von den Trikots und Trikots der israelischen Fußballnationalmannschaften zu entfernen. Sie behaupten, dass der israelische Fußballverband (IFA) damit gedroht habe, rechtliche Schritte gegen Reebok einzuleiten und sie beschuldigt habe, "Boykottdrohungen nachzugeben", woraufhin Reebok seine Entscheidung rückgängig gemacht habe.

Später sagte ein Reebok-Sprecher gegenüber Reuters etwas anderes: "Berichte in israelischen Nachrichtenagenturen, die behaupten, dass Reebok die IFA angewiesen hat, seine Logos von den Trikots der Nationalmannschaften zu entfernen, sind einfach nicht wahr.""

Dies geschieht nach zunehmendem sozialen und politischen Druck auf Israel wegen seiner Kriegsverbrechen gegen die palästinensische Bevölkerung, wobei die Zahl der Todesopfer in Gaza in den letzten Tagen auf 66.000 gestiegen ist, und Berichte, dass die UEFA erwägt, Israel von internationalen Fußballwettbewerben auszuschließen.

Im Dezember 2023 beendete Puma sein Sponsoring in Israel, eine Entscheidung, die nach eigenen Angaben im Jahr 2022 getroffen worden war und nichts mit dem Krieg zu tun hatte, der nach den Angriffen der Hamas im Oktober 2023 begonnen hatte.

"Wir werden das Engagement unserer Marke und unseres lokalen Lizenznehmers für die IFA weiterhin würdigen. Wir machen keine Politik; wir treiben Sport", so Reebok.