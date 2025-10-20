Wir machen Halt in Illumina City in Pokémon Legenden: Z-A auf dem heutigen GR Live

HQ

Wir werden in der heutigen GR Live in Cafés Tee trinken und die sonnigen Straßen von Illumina City erkunden, denn wir beginnen eine neue Reise in Pokémon Legenden: Z-A. Genau wie bei dem anderen Pokémon: Legends-Spiel nehmen Nintendo und Game Freak eine wesentliche Änderung an einem der wichtigsten Spielmechanismen der Serie vor.

Dieses Mal finden Live-Kämpfe statt und wir flitzen über Dächer, Plätze und Märkte, um nicht von einer verirrten Hydropumpe getroffen zu werden, die auf unsere Pokémon gerichtet ist. Wie immer geht es um 16:00 Uhr BST/17:00 Uhr MESZ los und ihr findet unseren Stream auf YouTube, Twitch, Facebook und auf unserer eigenen GR Live-Homepage.

Trotz der Bedenken der Fans über Pokémon Legends: Z-A und der Behauptung einer Online-Franchise-Müdigkeit genießen die Spieler immer noch das klassische Pokémon-Erlebnis, das in diesem jüngsten Serienausflug einen frischen Dreh bekommen hat. Lies unsere vollständige Rezension mit unseren Eindrücken hier.