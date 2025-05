Wir machen einen Abendspaziergang in The Midnight Walk auf dem heutigen GR Live

HQ

Das neue Abenteuerspiel von Moonhood Studios, The Midnight Walk, erscheint heute und wenn ihr den dunklen Pfad nicht alleine gehen wollt, könnt ihr an unserem Stream teilnehmen, denn wir werden das Spiel heute bei GR Live durchspielen.

The Midnight Walk ist ein stilisiertes Knet-Abenteuer, in dem du als Verbrannter spielst, ein Wesen mit der Macht, Feuer und Licht in der Welt wiederherzustellen und die Kreaturen darin wiederzubeleben. Abgesehen von den gruseligen Krabbeldingern, die dich verschlingen wollen, natürlich.

Durch die Mischung aus Gemütlichkeit und Gruseligkeit bietet uns The Midnight Walk Rätsel und Schrecken in Hülle und Fülle. Schaut euch unser Playthrough zur gewohnten Zeit von 16:00 Uhr BST/17:00 Uhr MESZ an, wo ihr uns im Stream auf YouTube, Facebook, Twitch und natürlich auf der GR Live Homepage finden könnt. Halten Sie auch Ausschau nach unserem Testbericht, der später heute live geht.