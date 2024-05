Wir machen eine Reise durch die Animal Well auf dem heutigen GR Live

HQ

Obwohl Billy Basso und Bigmodes Animal Well in der gleichen Woche wie der riesige Hades II veröffentlicht wurden, hat sich das Indie-Puzzler/Metroidvania-Spiel bisher unglaublich gut geschlagen. Derzeit hat es eine überwältigend positive Bewertung auf Steam, und wir werden sehen, worum es bei der ganzen Aufregung geht.

Besuchen Sie uns am üblichen Ort von GR Live und zur üblichen Zeit von 16:00 Uhr BST/17:00 Uhr MESZ für eine Stunde Animal Well, wo wir einige der Rätsel des Spiels lösen und in die unglaubliche Atmosphäre eintauchen werden, die das Debüt von Bigmode Ihnen bietet.

Haben Sie schon Animal Well gespielt?