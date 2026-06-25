Wir machen Barrel Rolls in Star Fox bei der heutigen Gr Live

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Es ist sehr, sehr lange her, dass wir ein neues Star Fox -Spiel bekommen haben, aber als Fox McCloud selbst im Super Mario Galaxy Film auftrat, hatten viele Fans Hoffnungen, dass etwas kommen würde. Auch wenn Star Fox für die Nintendo Switch 2 kein neues Erlebnis ist, ist es eine frische Interpretation eines alten Klassikers.

Star Fox für die Nintendo Switch 2 ist ein Remake des Nintendo-64-Hits Lylat Wars. Dr. Andross will das Lylat-System übernehmen, und es liegt an Fox und seinen Flügelmännern, ihn aufzuhalten. Wir werden über eine Vielzahl unterschiedlicher Planeten fliegen, in unserem Jäger herumfliegen, allerlei Tricks ausführen und Andross abfeuern.

Wie üblich starten wir unseren Stream für Star Fox um 16:00 BST/17:00 MESZ, und ihr findet uns wie immer auf der GR Live Homepage sowie auf unseren YouTube-, Facebook- und Twitch-Seiten. Wenn du selbst Star Fox kaufen möchtest, schau dir hier unsere begeisterte Rezension an.