Wir lösen einen beunruhigenden Fall in Children of Silentown auf der heutigen GR Live

HQ

Wir setzen unsere Reihe von GR Live-Angeboten für diese Woche fort, indem wir einen Blick auf eine der ersten brandneuen Markteinführungen des Jahres werfen. Wir tauchen in das dunkle Point-and-Click-Adventure Children of Silentown ein, ein Titel, der die Spieler auffordert, einen Fall zu knacken, um herauszufinden, was mit den mysteriös verschwindenden Stadtbewohnern passiert.

Ab der üblichen Zeit von 15:00 GMT / 16:00 Uhr MEZ wird es unsere eigene Rebeca sein, die diese Herausforderung annehmen und in das Spiel springen wird, um zu sehen, was die erste Stunde bereithält. Besuchen Sie sie später auf der GR Live-Homepage.

Und bis wir live gehen, sollten Sie auch sehen, was wir über Children of Silentown in unserer Rezension gedacht haben, die Sie hierlesen oder unten ansehen können.