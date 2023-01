Wir lösen ein Cyberpunk-Rätsel in Jack Move auf der heutigen GR Live

Wir setzen unsere Woche der GR Live-Streams heute fort, indem wir einen Blick auf So Romantics Cyberpunk-JRPG-Titel Jack Move werfen. In diesem Spiel übernehmen die Spieler die Rolle einer jungen Hackerin, die in eine gefährliche Welt gestoßen wird, während sie sucht und versucht herauszufinden, was mit ihrem Vater nach seinem seltsamen Verschwinden passiert ist.

Um Jack Move in Aktion zu sehen und zu sehen, was es bieten wird, schaut unbedingt zur üblichen Zeit von 15:00 GMT / 16:00 Uhr MEZ auf der GR Live-Homepage vorbei, um unsere eigene Rebeca zu sehen, wie sie die Eröffnungsstunde des Titels moderiert und durchspielt.