Wir lösen das "Rätsel" der Urheberrechtsmeldung vom offiziellen Pokémon-Konto

Pokémon ist das Gesprächsthema der Stadt, mit den Feierlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum und den Pokémon-Geschenken gleich um die Ecke, verfolgen wir alle die Entwicklungen in den sozialen Medien mehr denn je.

Das offizielle Pokémon X-Konto hat eine "mysteriöse" Nachricht in Form eines Urheberrechtshinweises von 2004 veröffentlicht. Viele Fans sind von dieser Botschaft verwundert und suchen nach der ausgefallensten Interpretation möglich, aber die Wahrheit ist, dass es nichts anderes als der Copyright-Bildschirm ist, der erscheint, wenn man Pokémon FireRed und Pokémon LeafGreen auf dem GBA startet – ein Bild, das wir diesen Freitag sehen werden, wenn die Spiele für die Nintendo Switch zu einem Preis von 20 € erscheinen.

Weitere Details zum Spiel könnten auch während Pokémon Presents enthüllt werden. Wird es möglich sein, Deoxys einzufangen? Auch wenn es stimmt, dass Pokémon Pokopia, das nächste Woche erscheint, momentan das beliebteste Spiel ist, haben die klassischen Pokémon-Titel immer einen besonderen Platz in unseren Herzen und bieten uns immer viel Gesprächsstoff.

Musst du sie alle fangen?