Wir lernen die Nintendo Switch 2 kennen, indem wir an der Welcome Tour teilnehmen

Konsolen werden oft mit Videospielen geliefert, die als Schaufenster für ihre Funktionsweise dienen. Vor kurzem wurde das PlayStation 5 mit dem fantastischen Astro's Playroom gestartet, und lange davor hatten wir Projekte wie das zeitlose Wii Sports. Für den Nintendo Switch 2 wird dies teilweise der Fall sein, da der Nintendo Switch 2: Welcome Tour als Leitfaden für das Gerät dient, aber es kostet Sie ein paar Cent... ungefähr 4,65 £/6,12 $.

Wird dieses "Spiel" also Ihr Geld wert sein? Wir hatten bereits die Gelegenheit, ein wenig davon in Aktion zu sehen, als Teil unserer praktischen Zeit beiNintendo Switch 2 einer Vorschauveranstaltung in Paris. Während dieses Events haben wir ein wenig Gameplay des Welcome Tour aufgenommen, um genau zu zeigen, was es den Fans bieten wird, und das könnt ihr unten selbst sehen.

HQ

Weitere Informationen zum Nintendo Switch 2 und den jeweiligen Spielen finden Sie unter Gamereactor.