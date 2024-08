Wir leben unsere Schurkenträume am Star Wars Outlaws im heutigen GR Live aus

HQ

Nach langem Warten ist Star Wars Outlaws endlich da, und um einen Startschuss für unsere Schurkenreise zu bekommen, schauen wir uns heute bei GR Live die erste Stunde von Ubisofts Open-World-Spiel an.

Egal, ob du das Spiel seit seiner Ankündigung verfolgt hast oder im Stillen neugierig warst, wir geben dir einen Vorgeschmack auf das, was dich erwartet, ohne zu weit in die Details/Spoiler zu gehen, also fürchte dich nicht, wenn du blind in Star Wars Outlaws gehen willst.

Wir starten den Stream zur gewohnten Zeit von 16:00 Uhr BST/17:00 Uhr MESZ und ihr findet ihn auf der GR Live Homepasowie auf unseren YouTube- und Twitch-Kanälen. In der Zwischenzeit, wenn Sie unsere vollständigen Gedanken zu Star Wars Outlaws erfahren möchten, können Sie sie hier nachlesen.