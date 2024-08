Wir leben in einer Welt Gottes im Wohnwagen von Kaos

HQ

Eine der letzten großen Produktionen, die diesen Sommer auf Netflix kommt, ist die von Jeff Goldblum geleitete Dramaserie Kaos. In dieser Serie schlüpft der Jurassic Park -Star in die Rolle des Zeus und hat die Aufgabe, sich in einer Welt zurechtzufinden, in der Sterbliche und Götter zerstritten sind.

In der offiziellen Synopsis der Serie heißt es: "Die Götter des Olymps sind nur eine große, dysfunktionale Familie - sie wissen nicht, dass die Sterblichen die Macht haben und kämpfen, um sie zu Fall zu bringen. Der Wandel ist im Gange, mit Riddy und Orpheus im Mittelpunkt des Ganzen."

Dieser letzte Trailer zeigt auch einen ersten Blick auf Billie Piper als Cassandra, Debi Mazar als Medusa und Susy Eddie Izzard als Lachy. Wann Kaos auf Netflix erscheinen wird, feiert die Serie am 29. August Premiere.