Wir lassen uns vom Tigrex verprügeln, im Iceborne-Add-On von Monster Hunter: World

Letzte Woche hat uns Capcom besucht, um uns das neue Iceborne-DLC von Monster Hunter: World zu demonstrieren. Wie sich herausstellte hatten sie die E3-Version im Gepäck, die Spieler an den letzten beiden Wochenenden auf ihrer PS4 spielen konnten. Wer davon Gebrauch gemacht hat, für den werden diese Eindrücke also nicht mehr ganz taufrisch sein. Da wir unser Gameplay für euch aufgezeichnet haben (und zumindest gegen den Tigrex nicht allzu alt aussahen) wollten wir euch aber noch einmal darauf aufmerksam machen.

In der Demo konnten wir drei Missionen auswählen: In der Einsteiger-Quest sollten wir im Uralten Wald einen Groß-Jagras töten und haben die Chance genutzt, um uns wieder mit der Steuerung vertraut zu machen. Anschließend ging es in das neue Gebiet, dort mussten wir einen Banbaro erlegen. Das friedliche Tier hat uns durch verschiedene Areale der Raureif-Weite geführt, war dank seiner trägen Natur aber kein allzu großes Hindernis. Auffällig waren die effektvollen Schwungattacken und ihre Wirkung auf die Umgebung. In unserem Kampf sind Bäume zersplittert und wir wurden in den tiefen Schnee geschubst, wo wir uns nur mit großer Anstrengung bewegen konnten.

In der dritten Mission mussten wir gegen den Tigrex ran, was keine leichte Aufgabe war. Das Monster ist extrem flink und springt mit hohem Tempo über das Schlachtfeld. Wir haben uns mit einer geübten Insektengleve wacker gegen den Drachen geschlagen, mussten letzten Endes aber einige unglückliche Tode in Kauf nehmen, was auf leichtsinnige Fehler zurückging. Die kurze Missionszeit hat die Sache nicht angenehmer gemacht, allerdings konnten wir uns anschließend noch einmal in Ruhe in der Raureif-Weite umsehen und die Landschaft bewundern.

Capcom hat uns dabei erklärt, dass der Kartenausschnitt, den ihr zu Beginn der Videos seht, nur ein kleiner Teil des großen Iceborne-Gebiets sein wird. Wie die japanischen Entwickler das am Ende umsetzen werden, stehe aktuell einfach noch nicht fest. Monster Hunter: World - Iceborne erscheint als digitaler Zusatzinhalt und als Komplettpaket zusammen mit dem Hauptspiel am 6. September auf PS4 und Xbox One. Wer auf dem PC jagen will muss sich bis Ende des Jahres gedulden.

Jagd auf den Tigrex:

You watching Werbung

Plausch mit dem Banbaro: