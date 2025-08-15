Wir lassen Armeen in Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition im heutigen GR Live aufeinanderprallen

HQ

Old-School-Strategie ist das Thema der heutigen GR Live, denn wir werfen einen Blick auf Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition. Das klassische Strategiespiel von Relic wurde für die moderne Ära neu definiert, und wir werden sehen, ob es die gleichen Erinnerungen weckt wie vor so vielen Jahren.

Dawn of War - Definitive Edition enthält alle Original- und DLC-Kampagnen des Originalspiels und bietet außerdem 4K-Kompatibilität, Verbesserungen bei der Wegfindung, Mod-Kompatibilität und ein insgesamt kinoreiferes Erlebnis.

Wie immer könnt ihr uns ab 16:00 Uhr BST/17:00 Uhr MESZ auf unseren YouTube-, Twitch- und Facebook-Seiten sowie auf unserer eigenen GR Live-Homepage besuchen. Wenn du mehr von unseren ausführlichen Gedanken zu Dawn of War - Definitive Edition lesen möchtest, schau dir unsere vollständige Rezension hier an.