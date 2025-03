Wir konzentrieren uns auf Assassin's Creed Shadows in der neuesten Folge der Gamereactor Show

HQ

Gestern konnten wir euch in unserem speziellen Rückblick, den ihr hier in schriftlicher Form oder unten im Videoformat findet, über unsere Zeit mit Assassin's Creed Shadows berichten. Während ihr alle bald in der Lage sein werdet, in das Spiel einzusteigen, passend zum weltweiten Veröffentlichungsdatum am 20. März, haben wir die neueste Episode von The Gamereactor Show AC Shadows gewidmet, um weiterhin einen kleinen Einblick in Ubisofts neuestes Großprojekt zu geben.

HQ

In dieser Folge nimmt Alex die Zügel in die Hand und fragt mich, wie viel Zeit ich mit dem Spiel verbracht habe. Wir besprechen die Teile, die am besten funktionieren, die Teile, die vielleicht weniger ausgefeilt sind, und behandeln auch die umstrittensten Aspekte des Spiels und wie sie im weiteren Sinne gehandhabt werden.

Um all dies und mehr zu sehen, schalten Sie unbedingt die neueste Folge von The Gamereactor Show unten ein oder bei Ihrem bevorzugten Podcast-Anbieter, sei es Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker.