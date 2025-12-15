Wir könnten wissen, in welcher Rolle Scarlett Johansson spielt The Batman - Part II

HQ

The Batman - Part II könnte noch fast zwei Jahre entfernt sein, aber je mehr die Fortsetzung in die Produktion geht, desto mehr wird über Handlung, Richtung und mehr aus der Matt-Reeves-Fortsetzung spekuliert. Besonders Fans haben sich gefragt, wen MCU-Alumna Scarlett Johansson im Film spielen wird.

Ein neuer Bericht aus Jeff Sneiders Insneider-Blog weist darauf hin, dass ScarJo Gilda Gold spielt. Dieser Name fällt dir vielleicht nicht sofort aus den Comics heraus, aber er deutet auf einen weiteren wichtigen Gotham-Spieler hin, der in The Batman - Part II auftaucht.

Sehen Sie, Gilda Gold ist die Ehefrau von Harvey Dent in den Batman-Comics. Dies deutet darauf hin, dass Dent, vielleicht besser bekannt als Two Face, in The Batman - Part II ankommt. Wir wissen nicht mit Sicherheit, ob er unser Hauptbösewicht ist oder vielleicht sogar eine kleinere Rolle, um Gold uns vorzustellen. Reeves hält die Details der Handlung geheim, und wir müssen bis 2027 warten, um das vollständige Bild zu sehen.