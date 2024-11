Wir könnten sehr bald die nächste Generation von Nvidia-GPUs kennenlernen

HQ

Es ist über zwei Jahre her, dass die erste GPU der RTX 40-Serie auf den Markt kam, und diejenigen, die etwas mehr Leistung in ihren PC packen möchten, warten daher gespannt auf die Enthüllung der RTX 50-Serie.

Es scheint, als wäre es nur eine Frage der Zeit, bis wir GeForce Blackwell treffen, was der neue Name der nächsten GPU-Generation sein soll. Laut dem Leaker Kopite7kimi kommt die Enthüllung bald. Es wird erwartet, dass die nächste GPU-Generation auf der CES 2025 vorgestellt wird, und Wccftech erwartet, dass die 5090, 5080 und 5070 auf der Veranstaltung zu sehen sein werden.

Wir haben derzeit keine Details über die Karten, aber es scheint, dass Preise und Spezifikationen bestimmen werden, was die Leute über diese neue Generation denken. In der Vergangenheit waren alle anderen Generationen von Nvidia-Karten hervorragend, wobei sich die Serien 10 und 30 von den GPUs mit 20 und 40 abhoben. Wir müssen abwarten und sehen, was wir dieses Mal bekommen.

Werbung: