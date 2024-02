Wir könnten mehr von Jim Gordons Hintergrundgeschichte in The Batman Part II sehen

Wir sind noch über ein Jahr von der Veröffentlichung von The Batman: Part Two entfernt, aber das hält die Schauspieler nicht davon ab, darüber zu theoretisieren, was als nächstes für ihren Charakter in der Fortsetzung ansteht. Jeffrey Wright, der Schauspieler, der Jim Gordon in The Batman spielt, hat kürzlich darüber gesprochen, wie er das Privatleben seiner Figur erforschen möchte.

"Eines der Dinge, über die ich mit [Matt Reeves] gesprochen habe, ist, dass ich mich beim Spielen der Rolle über [Gordons] Privatleben gewundert habe." Das sagte Wright gegenüber DiscussingFilm. "Und ich wundere mich über Menschen, die das gleiche Maß an Verantwortung haben wie er, die dieses öffentliche Gesicht der Rechtschaffenheit und Güte haben. Ich frage mich, was sich unter Commissioner Gordon verbirgt, denn der Batman trägt seine Kutte, aber in gewisser Weise trägt Gordon auch eine Maske."

"Gordon repräsentiert Gerechtigkeit in gewisser Weise durch seine Art von Rechtschaffenheit, nicht durch Scheinheiligkeit, und ich frage mich, was sich hinter dieser Maske verbergen könnte, mit den Opfern, die er in Kauf nehmen muss, weil er so viel für diese öffentliche Person und seine Bürgerpflicht gibt. Was hat das alles mit ihm zu tun, unter seiner Maske? Das sind Fragen, die interessant sein könnten, aber wir werden sehen."

The Batman: Part II wird voraussichtlich im Oktober 2025 erscheinen. Wir wissen noch nicht, wann die Produktion beginnen wird, und es scheint, dass Matt Reeves immer noch hart daran arbeitet, das Drehbuch zu schreiben.