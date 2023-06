Wir könnten einen neuen Barbie vs. Oppenheimer-Krieg vor uns haben

HQ

Sowohl Fast X: Teil 2 als auch der Minecraft-Film sollen am 4. April 2025 in die Kinos kommen, was einen weiteren Kampf um den großen Gewinn an den Kinokassen bedeutet.

Fast X: Teil 1 wurde dieses Jahr veröffentlicht und erhielt mittelmäßige Kritiken, aber gute Zahlen an den Kinokassen. Die Fortsetzung wird dieses Muster wahrscheinlich wiederholen, auch wenn das Veröffentlichungsdatum noch eine Weile entfernt ist, wie auf Vin Diesels Instagram bestätigt wurde. Der Minecraft-Film wird jedoch wahrscheinlich auch viele Blicke auf sich ziehen, insbesondere nach dem großen Erfolg, den The Super Mario Bros. Movie hatte.

Jason Mamoa wird in beiden Blockbuster-Filmen mitspielen, also egal welcher die Nase vorn hat, er wird sicher zufrieden sein.

Welchen Film werden Sie zuerst sehen, und welcher wird Ihrer Meinung nach den Krieg an den Kinokassen gewinnen?