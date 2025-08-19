Wir könnten bald originelle Charaktere in Marvel Rivals sehen

HQ

Originelle Charaktere könnten bald zu Marvel Rivals kommen. Ein Großteil des Verkaufsarguments von NetEases Helden-Shooter war ursprünglich, dass es Helden und Bösewichte geben würde, die wir kennen und lieben. Iron Man, Thor, Venom, Scarlet Witch, sie alle würden sich mit Spielern duellieren, die die Chance hätten, ihre Kräfte zu kontrollieren.

Es scheint jedoch, dass Netease bald seine eigenen originellen Charaktere in den Mix aufnehmen könnte. Im Gespräch mit MP1st sagte Game Director Guangguang, dass der Entwickler die Erlaubnis erhalten habe, seine eigenen Charaktere hinzuzufügen, wenn er dies wünsche.

"Ja, wir dürfen originelle Charaktere in Marvel Rivals " einführen." Guangguang sagte und fügte hinzu, dass wir "dran bleiben" sollten, um mehr über neue Charaktere zu erfahren.

Marvel war noch nie dagegen, neue Charaktere hinzuzufügen, von denen einige über Nacht zu den Lieblingshelden der Fans werden können. Miles Morales ist zum Beispiel etwas mehr als ein Jahrzehnt alt, und Marvel Rivals' Support-Held Luna Snow gibt es erst seit 2019.

Denkst du, dass Marvel Rivals seine eigenen Charaktere erfinden sollten?