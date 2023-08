Wir könnten bald ein weiteres Astro Bot-Spiel bekommen

HQ

Er ist zwar nicht so ikonisch wie Nintendos Mario, Segas Sonic oder eine Handvoll anderer Charaktere, aber Astro Bot von Sony ist seit seinem ersten Auftritt in der PS4-Demo The Playroom sicherlich zu einem einprägsamen, liebenswerten Gesicht geworden.

Seitdem ist er in zahlreichen anderen Spielen aufgetreten und hat die Hauptrolle gespielt, und es scheint, dass er noch nicht bereit ist, in den Archiven abgelegt zu werden. Wie Gematsu auf Twitter/X entdeckt hat, könnte der Charakter zurückkehren, nachdem Sony neue Marken für Astro Bot in Europa angemeldet hat.

Astro's Playroom kam vor drei Jahren heraus und wurde als kostenloses Spiel zusammen mit der PS5 veröffentlicht, also werden wir hoffentlich bald ein weiteres lustiges Abenteuer mit dem Roboter sehen.