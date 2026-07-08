Wir kennen jetzt das Programm und die Podiumsdiskussionen für das Celsius 232 Festival, Europas führende literarische Veranstaltung für Horror, Fantasy und Science-Fiction

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Wir sind weniger als eine Woche vom Start der fünfzehnten Ausgabe von Celsius 232 entfernt, dem Horror-, Fantasy- und Science-Fiction-Festival, das in der spanischen Stadt Avilés (Asturien) stattfindet und einige der besten Stimmen aus aller Welt in diesen Genres zusammenbringt. Was als Zusammenkunft von Fans und Autoren begann, ist von Jahr zu Jahr gewachsen und hat sich als eines der unverzichtbaren Ereignisse im Kulturkalender Spaniens etabliert. Autoren wie Joe Abercrombie, Joe Hill, Dmitri Glujovski (Schöpfer der Metro-Reihe), Rhianna Pratchett, Patrick Rothfuss und Brandon Sanderson traten bei Celsius 232 auf (oder sind regelmäßige Gäste).

Und das ist nur ein winziger Bruchteil ihres kulturellen Angebots, denn Celsius veranstaltet auch Treffen mit der Tolkien Society, Paraden der Star Wars 501st Legion, Rollenspiele, Filmreihen... Dies sind Tage, um die Hobbys aller zu feiern – sei es auf Papier, mit Würfeln, auf der Kinoleinwand oder in Comic-Tinte. Und das Beste daran: Alle Aktivitäten und Veranstaltungen sind kostenlos.

In diesem Jahr begrüßt 'Celsius 232' Persönlichkeiten wie

Renee Witterstaetter, Paco Plaza, Chuck Palahniuk, Joe Hill, Grady Hendrix, Jennifer Svedberg-Yen, Joe Abercrombie und der Schauspieler Christopher Lambert, bei seinem ersten seiner beiden bestätigten Besuche in Spanien in diesem Jahr, und die Veranstalter haben nun das vollständige Programm vorgestellt, das Sie hier sehen können.

Als Vorschau auf das, was kommt, wird Gamereactor zum ersten Mal an Celsius 232 teilnehmen und Ihnen live alle neuesten Nachrichten von der Veranstaltung präsentieren – von den Panels und Aktivitäten mit den Gästen bis hin zu Einzelinterviews mit führenden Persönlichkeiten aus den Bereichen Fantasy, Horror und Science-Fiction. Bleiben Sie nächste Woche dran, wenn Sie mehr erfahren möchten!