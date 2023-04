Wir kehren zurück zu The Elder Scrolls Onlines Tamriel auf der heutigen GR Live

HQ

Bethesda erlaubt derzeit jedem, in die riesige Welt von Tamriel in The Elder Scrolls Online einzutauchen, als Teil des neuesten Free Play Event des Entwicklers. Verfügbar auf allen Plattformen (PC, Xbox und PlayStation), kann jeder bis Montag, den 17. April, die Basisspielteile des riesigen RPGs herunterladen und spielen.

Wenn dies der Fall ist, werden wir am heutigen GR Live nach Tamriel zurückkehren, wo unsere eigene Rebeca von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ auf der GR Live-Homepage eine Stunde lang den Fantasy-Titel moderieren und durchspielen wird.

Schauen Sie unbedingt vorbei, um die Action live zu sehen, und besuchen Sie auch hier, um genau zu sehen, was Sie in The Elder Scrolls Online's neuesten Free Play Event vorhaben.