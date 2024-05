Wir kehren zu War Thunder auf dem heutigen GR Live zurück

HQ

Im Laufe der Jahre sind wir im Rahmen unseres GR Live -Angebots ein paar Mal in War Thunder eingestiegen, und heute werden wir diese Bemühungen fortsetzen. Wir kehren zu Gaijins militärischem Fahrzeugkriegsspiel zurück und begeben uns in den Himmel, auf die Meere und an Land, um rivalisierende Panzer, Kampfflugzeuge und Hubschrauber und Schlachtschiffe und so weiter in Stücke zu nehmen und zu sprengen.

Um die Action live zu verfolgen, besucht die GR Live-Homepage zur üblichen Zeit von 16:00 Uhr BST / 17:00 Uhr MESZ, um mitzuerleben, wie unsere eigene Rebeca in War Thunder eintaucht und eine Stunde lang ihren Mut gegen Spieler aus der ganzen Welt testet.