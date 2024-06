Wir kehren zu Final Fantasy XIV auf dem heutigen GR Live zurück

HQ

Anfang dieser Woche haben wir es mit Final Fantasy XIV in GR Live aufgenommen, aber da das Spiel so umfangreich ist, konnten wir nicht genau alles abdecken, was wir wollten, selbst in einer 2-stündigen Sonderausgabe von GR Live. Heute geht es also zurück nach Eorza.

Den Stream findet ihr wie gewohnt hier auf der GR Live Homepage. Wir beginnen mit der üblichen Zeit von 16:00 Uhr BST/17:00 Uhr MESZ, aber wie beim letzten Stream wird er zwei Stunden statt einer dauern, also rechnet damit, dass wir gegen 18:00 Uhr BST/19:00 Uhr MESZ enden werden.

In der Zwischenzeit könnt ihr euch unseren vorherigen Livestream unten ansehen, um euch über all unsere Abenteuer zu informieren.