Wir kehren zu Call of Duty: Modern Warfare III auf der heutigen GR Live zurück

HQ

Call of Duty: Modern Warfare III ist offiziell da. Nachdem die Spieler Anfang letzter Woche in die Kampagne eintauchen durften, hat das vollständige Spiel nun sein Debüt gefeiert und ist für PC, PlayStation und Xbox erschienen. Da Horden von Spielern jetzt zu dem Titel strömen, um in das Multiplayer- und Zombies-Angebot einzutauchen, werden wir auf dem heutigen GR Live zu Call of Duty: Modern Warfare III zurückkehren.

Ab 15:00 Uhr GMT / 16:00 Uhr MEZ werde ich eine Stunde Multiplayer auf der GR Live-Homepage veranstalten und spielen, also schaut unbedingt vorbei, um zu sehen, wie sich diese neueste Installation der Serie im PvP-Sinne entwickelt.

Während wir an unserem vollständigen Review von Call of Duty: Modern Warfare III arbeiten, könnt ihr hier unsere Kampagnenimpressionen lesen.