Wir kehren in Payday 3 auf dem heutigen GR Live zu einem Leben in der Kriminalität zurück

Payday 3 ist hier. Der neueste Teil der Heisting-Serie hat sein Debüt auf PC und Konsolen gefeiert, sogar als Veröffentlichung am ersten Tag auf Game Pass. Während wir an unserer Rezension des Titels arbeiten, werden wir uns auch in die erste Stunde des Spiels stürzen, und das alles in der heutigen Ausgabe von GR Live.

Beginnend um die übliche Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ wird unsere eigene Rebeca den Raubüberfall-Titel moderieren und versuchen, eine Stunde lang auf der GR Live-Homepage durchzuspielen. Schauen Sie unbedingt vorbei, um zu sehen, wie sich Rebeca als Berufsverbrecherin schlägt.

Und bis wir live gehen, solltet ihr euch unbedingt den aktuellen Payday 3 Live-Action-Trailer unten ansehen.