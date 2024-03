HQ

Vor 20 Jahren trat Cutter Slade in Outcast in unser Leben. Dieses Spiel wird vielleicht nicht so vielen Leuten in Erinnerung bleiben, wie es hätte sein sollen, aber es war der Pionier des Open-World-Genres für die Zukunft der Spiele.

Jetzt ist Outcast zurück und in der heutigen GR Live werden wir uns die erste Stunde von Cutter Slades Rückkehr ansehen. Begleiten Sie uns zur üblichen Zeit um 16:00 Uhr GMT/17:00 Uhr MEZ, wenn wir in dieses Science-Fantasy-Action-Adventure-Spiel eintauchen.