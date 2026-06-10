Wir kehren heute auf der GR Live zum letzten Mal zu Destiny 2 zurück
Das letzte Update für Bungie s langjähriges Spiel ist da, und wir begehen diesen Anlass, indem wir zum Projekt ein letztes Mal zurückkehren.
Der Tag ist endlich gekommen, um sich von Destiny 2 zu verabschieden. Während die Server noch lange aktiv bleiben werden, wird Bungie keine neuen Inhalte mehr in sein langjähriges Sci-Fi-Epos einführen, da nun das große Moments of Triumph-Update offiziell erschienen ist.
Es ist ein riesiges Update, das eine Menge wirklich spannender Inhalte ins Spiel gebracht hat, fast so, als hätten Bungies Entwickler freie Hand bekommen, mit dem Projekt zu machen, was sie wollen, denn dieses kostenlose und finale Update bringt die folgenden Ergänzungen/Änderungen zu Destiny 2.
- Die Rückkehr des Regisseurs
- Ziele und Patrouillen-Updates
- Verzerrte Ziele
- Überholung des Portals
- Erhebungsgambit
- Crucible-Playlist-Rotationen
- Schwerer und metallischer
- Die Rückkehr der Sparrow Racing League
- Waffenstufen-Aufwertung
- Katalysatoren für exotische Waffen
- Verbesserung der Waffenherstellung
- Waffen-Sandbox-Updates
- Artefakte und Anti-Champion
- Anbieter-Updates
- Überall einstimmen
- PvP Strike Team Update
- Pantheon- und RAD-Update
- Kosmetika, helle Engramme, heller Staub und erweiterte exotische Rüstungsornamente
- Fähigkeiten-Vorschau
- Rüstungsvorschau
- Belohnungen des Triumphmonuments
- Destiny 2: Die Sammlung
- 9.7.0 Patchnotes
Mit all dem im Hinterkopf werde ich bei der heutigen GR Live Gastgeberin sein und zum spätesten Mal zu Destiny 2 zurückkehren. Genau, ab 16:00 BST/17:00 MESZ werde ich wieder in Bungies Actionspiel einsteigen, wieder in die Rolle eines Guardians schlüpfen, der fast 12 Jahre alt ist (nachdem er in Destiny 1 erschaffen wurde), und etwas Zeit damit verbringen, zu plündern, zu schießen und einfach das Spiel allgemein zu schätzen, das es war. Begleite mich unbedingt über die GR Live-Startseite für eine Stunde voller nostalgischer Spaß.