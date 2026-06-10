Wir kehren heute auf der GR Live zum letzten Mal zu Destiny 2 zurück

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Der Tag ist endlich gekommen, um sich von Destiny 2 zu verabschieden. Während die Server noch lange aktiv bleiben werden, wird Bungie keine neuen Inhalte mehr in sein langjähriges Sci-Fi-Epos einführen, da nun das große Moments of Triumph-Update offiziell erschienen ist.

Es ist ein riesiges Update, das eine Menge wirklich spannender Inhalte ins Spiel gebracht hat, fast so, als hätten Bungies Entwickler freie Hand bekommen, mit dem Projekt zu machen, was sie wollen, denn dieses kostenlose und finale Update bringt die folgenden Ergänzungen/Änderungen zu Destiny 2.



Die Rückkehr des Regisseurs



Ziele und Patrouillen-Updates



Verzerrte Ziele



Überholung des Portals



Erhebungsgambit



Crucible-Playlist-Rotationen



Schwerer und metallischer



Die Rückkehr der Sparrow Racing League



Waffenstufen-Aufwertung



Katalysatoren für exotische Waffen



Verbesserung der Waffenherstellung



Waffen-Sandbox-Updates



Artefakte und Anti-Champion



Anbieter-Updates



Überall einstimmen



PvP Strike Team Update



Pantheon- und RAD-Update



Kosmetika, helle Engramme, heller Staub und erweiterte exotische Rüstungsornamente



Fähigkeiten-Vorschau



Rüstungsvorschau



Belohnungen des Triumphmonuments



Destiny 2: Die Sammlung



9.7.0 Patchnotes



Mit all dem im Hinterkopf werde ich bei der heutigen GR Live Gastgeberin sein und zum spätesten Mal zu Destiny 2 zurückkehren. Genau, ab 16:00 BST/17:00 MESZ werde ich wieder in Bungies Actionspiel einsteigen, wieder in die Rolle eines Guardians schlüpfen, der fast 12 Jahre alt ist (nachdem er in Destiny 1 erschaffen wurde), und etwas Zeit damit verbringen, zu plündern, zu schießen und einfach das Spiel allgemein zu schätzen, das es war. Begleite mich unbedingt über die GR Live-Startseite für eine Stunde voller nostalgischer Spaß.