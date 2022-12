Wir kämpfen gegen Dämonen in Marvel auf dem heutigen GR Live

HQ

Letzte Woche war die letzte große Woche des Jahres für Spielveröffentlichungen, da Need for Speed Unbound, The Callisto Protocol und Marvel's Midnight Suns alle am selben Tag (2. Dezember) debütierten. In diesem Sinne werden wir auf der heutigen GR Live in Letzteres einsteigen, um zu sehen, was es zu bieten hat.

Ab der üblichen Zeit von 15:00 GMT / 16:00 Uhr MEZ wird unsere eigene Rebeca die Eröffnungsstunde des Spiels moderieren und versuchen, sie zu spielen, wo sie einen Haufen mächtigster Helden der Erde treffen und beginnen wird, die dämonische Präsenz zu überwinden, die die Menschheit bedroht.

Bis wir später auf der GR Live Homepage anfangen, lest auch unsere Rezension zu Marvel's Midnight Suns hier.