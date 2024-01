Wir kämpfen darum, König der Eisernen Faust zu werden, auf dem heutigen GR Live

HQ

Tekken 8 ist offiziell da und schließt den letzten der drei großen Kampfspiele ab, um seinen neuesten Titel zu veröffentlichen. Mit einem Haufen frischer und wiederkehrender Gesichter, zusammen mit einem neuen actiongeladenen Fokus auf den Kampf und darum, so schnell wie möglich mitten in die Kämpfe einzusteigen, können wir es kaum erwarten, in der heutigen GR Live einzutauchen.

Besucht uns auf der GR Live-Homepage zur normalen Zeit um 16:00 Uhr GMT/17:00 Uhr MEZ und erlebt eine Stunde lang den neuesten Kämpfer von Bandai Namco. Wenn Sie in der Zwischenzeit nach einer Empfehlung für Tekken 8 suchen, ist unsere Rezension Anfang dieser Woche online gegangen.