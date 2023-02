Wir jagen Kemono in Wild Hearts auf dem heutigen GR Live

HQ

Wir runden diese Woche mit gestapelten GR Live-Streams ab, indem wir einen Blick auf den neuesten Titel von EA und Koei Tecmos Omega Force werfen. Bekannt als Wild Hearts, fordert dieses Monster Hunter-artige Spiel die Spieler auf, tödliche und furchterregende Kreaturen zu jagen, die von den Kräften der Natur durchdrungen wurden und als Kemono bekannt sind.

Da viel Action versprochen wurde, werden wir zur üblichen Zeit von 15:00 GMT / 16:00 Uhr MEZ live gehen, um die erste Stunde von Wild Hearts auf der GR Live-Homepage zu sehen.

Und bevor das alles losgeht, schaut euch auch unsere Meinungen zu Wild Hearts in unserer Rezension hier an und seht euch den Story-Trailer des Spiels an, um einen Blick darauf zu werfen, was uns erwartet.