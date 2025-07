Wir identifizieren Zombies in Quarantine Zone: The Last Check im heutigen GR Live Wir schauen uns das Spiel an, das Steam wie eine Pandemie überrollt hat.

Heute spielen wir Quarantine Zone: The Last Check auf GR Live durch, während wir versuchen, den Ausbruch eines Zombie-Virus in einer Quarantänezone zu stoppen, bevor er vollständig beginnen kann. In dem Spiel, das allein mit seiner Demo derzeit mehr als eine Million Wunschlisten angezogen hat, entscheidest du, welche Überlebenden du in deine kostbare Quarantänezone lassen darfst und welche nicht. Du überprüfst die Menschen auf alle Anzeichen einer Krankheit, baust eine Basis auf und stellst sicher, dass jeder, der den geringsten Hinweis auf eine Infektion zeigt, schnell behandelt wird. Wie immer könnt ihr euch den Livestream direkt hier auf unserer eigenen GR Live Homepage ansehen, sowie auf unseren YouTube-, Twitch- und Facebook-Streams. Wie immer beginnen wir um 16:00 Uhr BST. Wenn du also helfen möchtest, Anzeichen von Zombiebissen zu erkennen und über die Nintendo Partner Direct zu plaudern, kannst du gerne vorbeischauen.