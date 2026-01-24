Wir hören, wie Dreo Mist-Ventilatoren herstellt, die dir keine Mini-Dusche geben

HQ

Einen Ventilator zu bauen, der sowohl dünnen Nebel als auch Luft ausstrahlt, ist eine knifflige Angelegenheit. Wenn die Tröpfchen zu stark sind, gibst du deinem Nutzer eine Dusche und kühlst dich etwas ab, und wenn sie zu leicht sind, fühlt es sich an, als hätte es keinen Sinn gehabt, überhaupt einen Nebelventilator zu besorgen. Bei Dreo sind diese Fallstricke nicht vorhanden, wie Joshua Gunn, Vizepräsident für Einzelhandelsvertrieb und Marketing, auf der CES erklärte.

"Alles, was wir tun, ist selbst entwickelt, einschließlich des Wi-Fi-Moduls, der Algorithmen, der PCBAs, der Komponenten, die wichtig sind, um tatsächlich den Effekt zu erzeugen, den Sie gerade spüren." sagte Gunn. "Wir verwenden einige der Ultraschalltechnologien, die den Wassernebel tatsächlich in die feinen Tropfen auflöst, die du spürst. Eigentlich wollten wir sicherstellen, dass es dir trotzdem diesen kühlenden Effekt gibt, ohne dass du eine Sauerei oder eine Pfütze um den eigentlichen Lüfter machen musst."

Es sind nicht nur Tower-Ventilatoren, bei denen Dreo große Fortschritte in der Innovation macht. In einem eher seltenen Fall für die Tech-Branche gelingt es dem Unternehmen weiterhin, einige seiner Geräte kleiner, aber effektiver zu machen, wie etwa seine KI-gestützten Airfryer. Mehr über sie erfahren Sie im vollständigen Interview unten: