Wir halten einen weiteren langen Reviewcast in der neuen Folge der Gamereactor Show

Eine neue Folge von The Gamereactor Show ist da! Als Teil unserer 18. Episode haben wir beschlossen, unsere Aufmerksamkeit auf eine Reihe der neuesten und kommenden Spiele für eine Art speziellen Reviewcast zu richten, in dem Alex und ich alles über Suicide Squad: Kill the Justice League, Skull and Bones, Banishers: Ghosts of New Eden, Helldivers II, Mario vs. Donkey Kong und sogar ein wenig über die neue Staffel der Halo TV-Serie sprechen.

Da es viel zu entdecken und zu plaudern gibt, können Sie sich die neueste Folge der Sendung unten oder auf Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts oder Amazon Music/Audible ansehen.