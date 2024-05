Wir haben weitere Details zu Valves neuem Shooter Deadlock

HQ

Kürzlich berichteten wir, dass Valves neuestes Projekt ein 6v6-Helden-Shooter namens Deadlock war. Während die Details dünn waren und es größtenteils immer noch sind, haben wir dank eines neuen Berichts von Insider Gaming einige weitere Informationen zu den Charakteren im Spiel.

Derzeit sind 19 Charaktere in Deadlock spielbar, jeder mit seinem eigenen einzigartigen Design. Wir haben zwar keine Details zu allen ihren Fähigkeiten, aber ihre angeblichen Namen und Beschreibungen finden Sie unten:



Abrams - Ein Gargoyle-Dämonen-ähnlicher Charakter



Bebop - Ein roter Roboter mit etwas, das wie ein fehlendes Auge aussieht



Dynamo - Ein weiterer Roboter



Grey Talon - Eine indianische Figur



Dunst



Infernus



Ivy - Ein Kobold



Kelvin



Lady Geist



Lash - Ein Krieger



McGinnis - Ein Schweißer oder Schmied



Mo & Krill - Ein Affen-Schwein-Duo



Paradox



Tasche



Sieben



Vindicta - Ein vampirartiger Charakter



Aufseher - Ein Polizist



Wraith - Ein Kopfgeldjäger



Yamato - Ein Samurai-Charakter



Wenn weitere Details zu Deadlock auftauchen, besteht die Hoffnung, dass wir bald etwas Offizielles von Valve bekommen können. In unserem ersten Bericht wurde angenommen, dass sich das Spiel seit 2018 in der Entwicklung befindet, also wurde in dieser Zeit viel Arbeit geleistet.