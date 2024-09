Wir haben unseren ersten richtigen Trailer für Peter Pan's Neverland Nightmare

Der neueste Eintrag aus dem Poohniverse, auch bekannt als das Twisted Childhood Universe, Peter Pan's Neverland Nightmare hat seinen vollständigen Trailer enthüllt.

Mit einem bedrohlichen, entstellten Martin Portlock in der Hauptrolle als verzerrte Version von Peter Pan stellt der Film die beliebte Figur in einen geistesgestörten und gefährlichen Serienmörder dar, der Kinder entführt, in dem Glauben, dass er sie nach Nimmerland bringen kann, um sie vor der Welt zu schützen.

HQ

Wenn wir uns den Trailer ansehen, bekommen wir Einblicke in die Rolle von Peter, Wendy, Tinkerbell und Captain Hook, und es gibt hier viele Aufnahmen, die (ich hasse es fast, das zu sagen) ziemlich vielversprechend aussehen, wenn nicht sogar ausgesprochen gut. Das alles erinnert sehr an The Black Phone.

Dieser Poohniverse-Eintrag wird von Scott Chambers inszeniert, im Gegensatz zu Frake-Waterfield, und obwohl Chambers - als Teil der Pooh Crew - schuldig ist, VIELE schlechte Filme gemacht zu haben, kann er kategorisch handeln, so dass dieser Film für mich ziemlich vielversprechend erscheint, wenn wir davon ausgehen, dass er in der Lage ist, diese Fähigkeit auf den Stuhl zu übertragen.

Peter Pan's Neverland Nightmare ist derzeit für den 31. Oktober dieses Jahres als angemessen gruseliges Veröffentlichungsdatum angesetzt, also haltet die Augen offen, denn es ist nicht mehr lange bis zum Ende.