Wir haben unseren ersten offiziellen Blick auf den Red Hulk

Einen Tag nach dem 107. Geburtstag des verstorbenen, großartigen Jack Kirby - stellen Sie sich das vor - haben Marvel einen Trailer zu ihrem 85. Geburtstag gezeigt.

Der Trailer zu 85 Jahren Marvel ist randvoll mit Rückblicken auf einige der prägendsten Momente von Marvel sowie einer Lawine neuer Enthüllungen, die ihr hier sehen könnt:

Mit Einblicken in Thunderbolts* (ein Film, auf den ich mich sehr freue), kommenden Disney+-Serien Ironheart und Daredevil: Born Again, um mit der harten Konkurrenz zu konkurrieren, aber das Highlight ist unser erster offizieller Blick auf Harrison Ford's Red Hulk von Captain America: Brave New World.

Neben diesem Trailer zum 85-jährigen Jubiläum haben Marvel auch einen neuen Trailer für Agatha All Along enthüllt, der am 18. September auf Disney+ erscheint.

Insgesamt scheint es mit dem jüngsten Erfolg von Deadpool & Wolverine und dem Hype um Filme wie The Fantastic Four und die, die in diesem Trailer gezeigt werden, wirklich so, als könnte das MCU zurückkehren.

Und wie immer, wenn man nach vorne blickt, ist es wichtig, zurückzublicken - sich an die Arbeit von Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko und ihresgleichen zu erinnern und (verzeihen Sie das Wortspiel) darüber zu staunen, wie ihre Charaktere von Tinte auf Seiten zu einer globalen Sensation geworden sind.

Worauf freust du dich am meisten in der Zukunft von Marvel und dem MCU? Für mich hat mich etwas an der Aufnahme von Charlie Cox zurück in seinem Daredevil Kostüm gehypt (die Augen, Chico). Lassen Sie es uns in den Kommentaren unten wissen und bleiben Sie mit Gamereactor auf dem Laufenden, während wir Ihnen alle Neuigkeiten bringen.