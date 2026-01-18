Wir haben uns Pophie, den süßesten Roboter der Welt, auf der CES angesehen

HQ

Auf der CES 2026 waren Roboter überall zu finden. Von Robotern, die bei wichtigen Operationen helfen können, bis hin zu Robotern, die Tischtennis spielen – es fühlte sich an, als hätten wir einen Blick in eine ferne Zukunft. Pophie war ein Roboter, den wir sehr aus nächster Nähe sehen konnten, und nach genauem Hinsehen sehen wir, warum er sich selbst als den süßesten der Welt bezeichnet.

Im Gespräch mit Pophie's-Gründerin Xiaosheng Lin auf der Messe haben wir alles über das Design bis zur Funktionalität gesprochen. "Wir denken, wenn du eine bessere Gesellschaft haben willst, musst du rund und pelzig sein." sagte Lin über Pophies Blick. "Es hat auch so viele niedliche Gefühle, Reaktionen und nette Eigenschaften."

Die Entwickler des Roboters haben ihre eigene KI entwickelt, die je nach Interaktion des Nutzers mit Pophie eine einzigartige Persönlichkeit entwickelt. Es ist auch für ein jüngeres Publikum konzipiert, was bedeutet, dass zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen getroffen wurden, um Pophie für Kinder sicher zu machen. Weitere Informationen über Pophie finden Sie in unserem vollständigen Interview unten: