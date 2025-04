Wir haben uns mit der Nintendo Switch 2 beschäftigt: Schauen Sie sich unsere Aufnahmen der Konsole an Wie sieht die Konsole persönlich aus, wie sieht sie in den Händen einer Person aus und was bekommen Sie in der Box? All das und noch viel mehr wissen wir.

HQ Gestern haben wir die Nintendo Switch 2 im Rahmen eines viel detaillierteren Direct wiedergetroffen, der sich mit vielen der Funktionen und Elemente der Konsole befasst hat. Während dieser Messe erfuhren wir etwas über die technischen Spezifikationen der Konsole und auch über ihre Preise, aber wie sieht sie in den Händen eines Nicht-Nintendo-Mitarbeiters aus? Das können wir bereits beantworten, da wir einen Mann vor Ort in Paris bei einer laufenden Preview-Veranstaltung haben. In diesem Sinne, für alle, die einen weiteren Blick auf die Switch 2 werfen möchten, finden Sie unten unser gesamtes Filmmaterial aus dem Umgang mit dem Gerät. Dazu gehört, mit der Konsole in unseren Händen herumzuspielen, das magnetische Joy-Cons auf dem Weg zu lösen und wieder anzubringen und dann auch einen Blick auf ein dekonstruiertes Paket zu werfen, um genau zu sehen, was man in der Box der Konsole bekommt. Wann das Switch 2 debütieren wird, erscheint am 5. Juni, und Sie können auf Gamereactor auf dem Laufenden bleiben, um weitere Neuigkeiten und Videos zu den verschiedenen Spielen zu erhalten, die auf der Konsole verfügbar sein werden. HQ HQ HQ