Wir haben uns dieses Jahr auf der CES eine revolutionäre Smart Wallet angeschaut

Für jemanden, der gerade eine Woche lang die neueste Technologie betrachtet hat, bin ich ein ziemlich traditioneller Typ. Ich trage keine Smartwatch und habe immer noch ein sperriges Portemonnaie voller abgelaufener Gutscheine und Karten, die ich nie benutze. Ich forderte Alex Teh von Futurizta heraus, mir eine smarte Geldbörse zu zeigen, die meine Meinung ändern könnte.

"Unsere Idee ist also, eine super schlanke Geldbörse zu entwickeln, die alles kann." erklärte Teh. "Es fasst bis zu sechs Karten. Also sind sechs Karten tatsächlich mehr als genug. Weißt du, du hast deinen Ausweis, ein paar Bankkarten und ein paar Zettel. Also ist es sehr leistungsfähig... Außerdem kann es, obwohl es so dünn ist, dein Handy, deine AirPods und deine Apple Watch aufladen. Das ist tatsächlich ein Wendepunkt, denn die Apple Watch geht jedes Mal der Akku aus. Wenn dein Portemonnaie ein Ladegerät ist, musst du es nirgendwohin mitnehmen."

Auch wenn ich meine eigene Wallet vielleicht nicht so bald eintausche, scheint die Futurizta Smart Wallet definitiv ein interessanter Fortschritt für Smart Wallets zu sein. Wenn ihr euch das Projekt selbst ansehen möchtet, findet ihr unten unser vollständiges Interview: