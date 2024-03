Wir haben uns das neue Mean und Lean MacBook Air angeschaut

HQ

Normalerweise erwarten wir um diese Jahreszeit einige wichtige Hardware-Neuigkeiten von Apple, und dann wurden wir scheinbar aus dem Nichts darüber informiert, dass neue MacBook Airs mit M3-Chips auf den Markt kommen würden.

Was macht das für einen Unterschied? Nun, es gibt dem MacBook Air im Wesentlichen viel mehr PS, was gut für jeden ist, der etwas mehr Saft aus seinem Laptop herauspressen möchte. Es scheint, dass Apple bald auch Schritte in Richtung KI-Integration unternehmen wird, was Samsung und andere Technologieunternehmen bereits getan haben.

Lesen Sie alle unsere Gedanken zum neuen MacBook Air in der folgenden Übersicht: