Wir haben schon viele ID@Xbox Spiele auf der Gamescom gespielt

Eines der Dinge, die an der diesjährigen Gamescom etwas enttäuschend waren, war, wie wenige der Spiele man tatsächlich ausprobieren konnte. Ubisoft würde lieber eine halbe Stunde damit verbringen, über das Wetter und die Lichteffekte in Assassin's Creed Shadows zu sprechen, als uns als Samurais spielen zu lassen, und selbst ein Spiel wie Starfield: Shattered Space, das weniger als einen Monat vor der Veröffentlichung steht, war strikt "Schauen, nicht anfassen".

Glücklicherweise hatte ich die Gelegenheit, viele Spiele zu spielen, während ich am gigantischen Stand der Xbox war, der etwa die halbe Ausstellungshalle füllte. Während die Leute Schlange standen, um die nächsten großen Spiele wie Star Wars Outlaws auszuprobieren, gab es viel Platz, um die vielen aufregenden Indie-Titel auszuprobieren, und genau das habe ich getan. Ohne weitere Umschweife, hier sind meine fünf Highlights.

Star Trucker (3 Sep, 2024)

Eines der Spiele, das mich früh angelockt hat, war Star Trucker. Ich hatte vorher noch nicht von dem Spiel gehört, aber als ich das Bild eines riesigen Raumlasters sah, der durch eine Art Warp-Tor flog, wusste ich, dass ich es ausprobieren musste.

Ich bin kein Experte, aber ich vermute, dass zumindest ein Teil des Reizes eines Spiels wie Euro Truck Simulator (und auch des tatsächlichen Lkw-Fahrens) darin besteht, dass man ein riesiges motorisiertes Biest mit nur ein paar winzigen Hebeln, Knöpfen und Pedalen steuert und der ungekrönte König der Straße ist. Star Trucker fängt all dies perfekt ein, tauscht aber die einsame Straße gegen den noch einsameren Raum ein.

Bevor ich meine erste Lieferung machen konnte, musste ich Löcher reparieren, meinen Disponenten über Funk anrufen, meine Anzeigen überprüfen und vieles mehr. Diese einfachen Operationen helfen dir, dich mit deinem Fahrzeug zu verbinden - tatsächlich wirst du fast eins mit ihm, da kein Charaktermodell sichtbar ist, wenn du dein Schiff in der Third-Person-Perspektive betrachtest.

Ich hatte nur Zeit für eine einzige Lieferung, aber es hat ziemlich viel Spaß gemacht. Das Spiel wäre fast zu Pilot Wings geworden, da es um präzises Fliegen ging (nicht einfach mit einem großen Raumlaster!) und perfektes Timing, wenn die Fracht in einer bestimmten Zone abgesetzt wird. Sie erhalten eine Punktzahl für Ihre Lieferung, was sich auf Ihre Gesamtzahlung auswirkt, und leider hatte ich am Ende aufgrund meiner nicht gerade herausragenden Handhabung null Platzgelder.

Aufgrund meiner kurzen Spielzeit von nur ca. 15 Minuten kann ich nicht sagen, ob das Spiel Spaß machen wird, aber das Trucker-Feeling ist auf jeden Fall schon vorhanden.

Datum Alles (TBA)

Ein weiteres beliebtes Simulator-Genre sind Dating-Sims, und in den letzten Jahren haben wir alles datiert, von Druckern bis hin zu Lovecraft-Monstern. Trotzdem schafft es Date Everything, noch einen Schritt weiter zu gehen.

Die bevorstehende Veröffentlichung eines Studios, das hauptsächlich aus Synchronsprechern besteht, bringt dich zunächst in eine Zwickmühle, indem sie dich an dein Haus fesselt. Das bedeutet nicht, dass Sie den Kamin anzünden, die Kissen strategisch auf der Couch platzieren und die Leute einladen sollten. Nein, stattdessen müssen Sie die Dinge in Ihrem Zuhause datieren. Wie in deinen Sachen. Endlich können wir all unsere Zeit und Liebe unseren wertvollen Besitztümern widmen, anstatt anderen Menschen.

Meine kurze Vorschau war eine bunte Mischung. Der Kamin hat mir Anmachsprüche beigebracht, aber ich habe es nicht geschafft, selbst Flammen zu entzünden. Besser ging es zu dem bezaubernden Globus, der davon träumte, die ganze Welt zu sehen, aber noch nie außerhalb ihrer kleinen Stadt gewesen war. Ich dachte, wir hätten eine gewisse Chemie, und sie hat mir sogar meine erste Quest gegeben.

Leider endete die Demo gerade in dem Moment, als ich meine Liebe zum Toaster erklären wollte, und ich war hungrig nach mehr.

Descenders Next (Demnächst verfügbar)

Und hier dachte ich, dass Riders Republic intensiv ist, aber das neue Descenders -Spiel übertrifft es bei weitem. Die Grafik mag aussehen wie eines dieser PC-Spiele, die in den frühen 00er Jahren mit einem Müsli gefüllt waren, aber das Gefühl von Geschwindigkeit und Kontrolle ist wunderbar. Wenn du in einem Snowboard-Spiel verzweifelt nach einem nicht vorhandenen Bremsknopf suchst, bist du definitiv auf der richtigen Spur. Die Tatsache, dass ich es sicher nach unten geschafft habe, fühlte sich an wie eine Errungenschaft an - jetzt muss ich nur noch die vielen, vielen Tricks beherrschen, die man mit dem freien und reaktionsschnellen Bewegungssystem von Descenders Next machen kann. In der Vorschau-Demo ging es nur um Snowboarden, aber in der Vollversion des Spiels wird es auch Downhill-Skateboarding geben.

Geschöpfe von Ava (7 Aug, 2024)

Creatures of Ava Anfang des Monats veröffentlicht, aber ich werde es trotzdem hervorheben, da es mich während meiner kurzen Spielsitzung ziemlich beeindruckt hat. Die Welt ist absolut wunderschön und sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Horizon Forbidden West und The Legend of Zelda: Breath of the Wild, und es ist immer toll zu sehen, wie jemand anderes als Game Freak Kreaturenfangmechaniken einführt. Aber was mich am meisten beeindruckt hat, waren die Rätsel und Kämpfe, bei denen es zumindest in der Sitzung, die ich gespielt habe, darum ging, Feinde oder Objekte mit einem magischen Strahl zu verbinden - es war sehr befriedigend und intuitiv. Wenn Sie ein Game Pass -Abonnement haben, sollten Sie es sich auf jeden Fall ansehen.

Spirit of the North 2 (Demnächst verfügbar)

Nachdem ich ein halbes Dutzend Spiele in weniger als zwei Stunden gespielt hatte, war ich auf dem Weg zu einem neuen Termin, als mir ein Haufen glänzender Stecknadeln ins Auge fiel. Das war noch früh auf der Gamescom, also war ich noch nicht mit Merchandise überlastet und habe mich sofort an die süße Beute gestürzt. Leider stellte sich heraus, dass es sich um eine Falle handelte! Aus dem Schatten trat der Produzent des Spiels hervor und ließ mich sofort wissen, dass keine Dinge im Leben kostenlos sind und dass ich das Spiel ausprobieren müsse.

Am Ende war der Pin die Mühe nicht wert, aber die ganze Situation erwies sich tatsächlich als Segen im Unglück, da sich das Spiel Spirit of the North 2 als sehr unterhaltsam erwies.

Genau wie im ersten Spiel steuerst du einen abenteuerlustigen Fuchs auf einer magischen Mission, um eine schöne, aber ziemlich verlassene Welt wieder in ihren früheren Glanz zu versetzen, indem du Rätsel löst und die Welt erkundest. Der hinterhältige Produzent verglich das Spiel mit Stray, und obwohl die Steuerung in gewisser Weise ähnlich ist, hast du in diesem Spiel mehr Kontrolle über deine Sprünge und Bewegungen, was eine gute Sache ist, da es mehr Plattform-Herausforderungen geben wird als im Vorgänger. Das Spiel scheint sehr charmant und gut gemacht zu sein, aber im Gegensatz zu den anderen Spielen, die ich ausprobiert habe, fehlt ihm ein einzigartiger Aufhänger. Hoffentlich wird die Gesamtqualität hoch genug sein, um Spieler anzulocken, ohne sie mit glänzenden Schmuckstücken anlocken zu müssen.